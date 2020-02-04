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Fenerbahçe'nin GMG Kırklarelispor maçı kadrosu açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında yarın TFF 2. Lig temsilcisi GMG Kırklarelispor'a konuk olacak Fenerbahçe'nin kadrosu belli oldu.

04.02.2020 18:48 | Son Güncelleme: 04.02.2020 18:48
Fenerbahçe'nin GMG Kırklarelispor maçı kadrosu açıklandı

Ziraat çeyrek final ilk maçında yarın TFF 2. Lig temsilcisi GMG 'a konuk olacak 'nin kadrosu belli oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 20 kişilik müsabaka kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Altay Bayındır, Harun Tekin, Erten Ersu, Simon Falette, Adil Rami, Mauricio Isla, Murat Sağlam, Jailson, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Miha Zajc, Nabil Dirar, Ferdi Kadıoğlu, Garry Rodrigues, Deniz Türüç, Vedat Muriqi, Mevlüt Erdinç, Allahyar Sayyadmanesh.

Kaynak: AA
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