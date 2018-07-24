Fenerbahçe'nin Genç Yıldızı Ferdi Kadıoğlu, Türk Milli Takımını Seçecek
Hollanda Milli Takımının alt yaş gruplarında oynayan Ferdi Kadıoğlu, teklif gelmesi halinde Türkiye Milli Takımını seçecek.
Hollanda Milli Takımı'nın tüm yaş gruplarında oynayan Ferdi Kadıoğlu'na, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın yolu açılıyor.
Teknik Direktör Mircea Lucescu, genç futbolcuyu milli takım kadrosuna çağırmayı düşünüyor.
TÜRKİYE'Yİ TERCİH EDECEK
18 yaşındaki orta sahanın, teklif gelmesi durumunda Türkiye'yi tercih edeceği öğrenildi.
F.Bahçe yönetimi de yabancı kontenjanına girmemesi için A Milli Takımı seçmesi konusunda Ferdi'ye tavsiyede bulunuyor.
(Sözcü)
YORUMLAR (5)
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fatih olmadığı sürece bu gençler gelir ...Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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yolcu abi yüzde yüz haklısın bunlar vatan millet teranesi yapıp aptal insanlara oynuyorlar ülkelerinde doğsalar diğer milyonlar gibi şimdiki refah seviyelerinin bin kat altında olacaklardı şükretsinler çağdaş medeni uygar ve eksiklerine rağmen demokratik bir ülkelerde doğduklarında bin kere şükretsinler.Cevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
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orda oynayamıyacagı için Türk milli takımını seçiyor insan doğduğu doyduğu ülkenin takımını niye seçmez yoksa enayilerde hamasetle dünyanın refah ülkesinde yaşayan bu insanları övüyor aslında onların geri kalmış ülkeler umurlarında değil ahmaklar bunu bir görebilse.Cevap Yaz 1 4 Yayından Kaldır
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olum akıllı ol lan mesut gazıyla milliyetcilik ayakları ile gaza gelip geleceğini heder etme Mesut alman milli takımını seçmese ne mesut olabilirdi nede haklı olduğu bi konuda dünyada böyle ses getirebilirdi abin olarak söylüyorumCevap Yaz 3 13 Yayından KaldırYLMHNKTKMMK: yolcu abini dinle2 10 Yayından Kaldır