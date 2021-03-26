Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Fatih Mert Çırtlık ameliyat edildi

Fenerbahçe 19 Yaş Altı Futbol Takımı oyuncusu Fatih Mert Çırtlık, sağ dizindeki menüsküs yırtığı nedeniyle ameliyat edildi.

Fenerbahçe 19 Yaş Altı Futbol Takımı oyuncusu Fatih Mert Çırtlık, sağ dizindeki menüsküs yırtığı nedeniyle ameliyat edildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 19 Yaş Altı Gelişim Ligi'nin ilk haftasındaki Gençlerbirliği müsabakasında sakatlanan Fatih Mert'in sağ dizine menüsküs yırtığı tanısı konduğu bildirildi.

Genç futbolcuya, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde ortopedi travmatoloji ve spor yaralanmaları uzmanı Prof. Dr. Alper Kaya tarafından artroskopik menisküs cerrahisi operasyonu yapıldığı kaydedildi.

Başarılı bir operasyon geçiren sporcunun ameliyat sonrası sağlık durumunun iyi olduğu ve fizyoterapiye başlanacağını aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay