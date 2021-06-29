Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Erkan Arda Çağdaş, ameliyat edildi
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Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Erkan Arda Çağdaş, ameliyat edildi

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Erkan Arda Çağdaş, ameliyat edildi
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Fenerbahçe 19 Yaş Altı Futbol Takımı'nın oyuncusu Erkan Arda Çağdaş, menisküs nedeniyle ameliyat edildi.

Fenerbahçe 19 Yaş Altı Futbol Takımı'nın oyuncusu Erkan Arda Çağdaş, menisküs nedeniyle ameliyat edildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 17 yaşındaki orta saha oyuncusunun antrenman sırasında dizinde gelişen ağrı sebebiyle Acıbadem Altunizade Hastanesi Ortopedi ve Spor Yaralanmaları Uzmanı Prof. Dr. Alper Kaya tarafından kontrol ve tetkikleri gerçekleştirildi.

Testler sonrasında sağ dizinde menisküs yırtığı tanısı konan Erkan Arda'ya artroskopik menisküs cerrahisi operasyonu uygulandı.

Alper Kaya, başarılı geçen ameliyatın ardından genç futbolcunun en kısa sürede rehabilitasyon sürecine başlayacağını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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