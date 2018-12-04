Fenerbahçe'nin Fransız Oyuncusu Mathieu Valbuena, 2 Hafta Sahalardan Uzak Kalacak

Fenerbahçe'de Valbuena'nın durumu netleşti. Kasımpaşa maçında sakatlanan futbolcunun sol arka adalesinde zorlanma ve kanama tespit edildi. Deneyimli oyuncu, yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalacak.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kasımpaşa maçında sakatlanan Futbol A Takımı oyuncumuz Mathieu Valbuena'nın kulübümüzün sağlık ekibi tarafından yapılan tetkiklerinin ardından, MR raporunda sol arka üst adalesinde zorlanma tespit edilmiş ve oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."