- Fenerbahçe'nin forma tanıtımı yapıldı



DÜZCE - Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarının tanıtımı Topuk Yaylası'nda yapıldı. Sarı-lacivertli takımın bu sezon giyeceği 3 formayı, yeni transferler Nabil Dirar, Mathieu Valbuena ve Mehmet Ekici tanıttı.

Sarı-lacivertli ekibin yeni transferleri Nabil Dirar, Mathieu Valbuena ve Mehmet Ekici, yeni sezon formalarını tanıtan isimler oldu. Fenerbahçe'nin klasik formasını Mehmet Ekici tanıtırken, bu sezon için özel tasarlanan sarı formayı Nabil Dirar ve diğer özel tasarım forma olan yeşil formayı da Valbuena tanıttı. 3 futbolcu, tek tek forma tanıtımının yapıldığı sahaya gelip basın mensuplarına poz verdi ve topla kısa bir gösteri yaptı.

Tanıtım sırasında açıklamalar yapan oyuncular, formaları çok beğendiklerini söylerken Mehmet Ekici, üzerinde bulunan çubuklu formanın favori forması olduğunu belirterek, "En çok bu formayı sevdim ve bu formayla şampiyonluklar yaşamak istiyorum" dedi. Valbuena da üzerindeki yeşil formanın en güzel forma olduğunu ifade ederek, "Umarım bu sezon bu formayı sık sık giyeriz. Taraftarlarımız da umarım bu formadan çok alır ve stadımızı bu formayla doldururlar. Gurur duyuyorum bu formayı taşıdığım için" diye konuştu. Son olarak konuşan Dirar, üzerinde bulunan sarı formayı fazlasıyla beğendiğini ifade ederek, "Çok hoşuma gitti. Materyal olarak son derece hafif. Kendimi içinde çok rahat hissettim. Ancak favorim çubuklu forma. Umarım bütün formalar bize bu sezon şans getirir" açıklamasını yaptı.

Valbuena: "Yeni formalar bizim için tutkudur"

Güzel formaların oyuncuları motive ettiğini ifade eden Mehmet Ekici, taraftarların da bu sezon formalardan satın alıp, kendilerini tribünde desteklemesini isterken, Valbuena ise Fenerbahçe'nin renklerinin harika olduğunu söyleyerek, "3 forma da çok iyi şekilde dizayn edilmiş harika formalar. Bizim için durum ne olursa olsun bizim her zaman motivasyonumuzu yükseltmemiz gerekiyor. Ama formalar çıkmadan önce bütün futbolcular yeni formaları merak eder. Bir tutkudur bizim için yeni formalar. Yine de ne olursa olsun, biz motivasyonla sahada en iyiyi yapmalıyız" dedi. Dirar da Fenerbahçe'ye herkesin saygı duyması gerektiğini söyleyerek, "Geçen sezon ben de Fenerbahçe'ye karşı forma giydim ve saygı duyduğumuz bir takımdı. Fenerbahçe her zaman saygı duyulması gereken bir takım. Bu sezon da bu böyle olacak" ifadelerini kullandı.

Neustadter, takım arkadaşlarına soru sordu

Forma tanıtımı sırasında kulüp televizyonunun kamerasındaki ekrandan takım arkadaşlarının açıklamalarını takip eden Roman Neustadter, sonrasında mikrofonu aldı ve futbolculara soru sordu. Neustadter, forma tanıtımında neler hissettiklerini sorarken, cevabı Valbuena verdi. Roman Neustadter'e şakayla takılan Valbuena, "Öncelikle sen beni burada ilk günden bu yana iyi ağırlamadın. Beni karşılaman çok kötüydü. Ciddi olursak çok iyi bir takım buldum burada. Saha içinde ve dışında eğer iyi anlaşırsak farkı oluşturan noktayı buluruz. Taraftarlarımıza şampiyonluk armağan etmek istiyoruz bu sezon. Onlarla birlikte kupa kazanmak için sabırsızlanıyoruz" ifadelerini kullandı. 3 futbolcu, açıklamaların ardından yeni formalarıyla basın mensuplarına poz verdi. Özellikle Dirar, fotoğraf çekimi sırasında yaptığı şakalarla Valbuena'ya zor anlar yaşattı.