Fenerbahçe'nin evindeki kan kaybı sürüyor (YENİDEN)

Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında dün Fraport-TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Fenarbehçe'nin sahasında oynadığı maçlardaki kan kaybı sürüyor.

Süper Lig'de bu sezon yaptığı transferlerle dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe, iç sahada aldığı başarısız sonuçlarla geçmiş günlerini aratıyor. Bu sezon sahasında çıktığı 14 karşılaşmada 2 beraberlik 5 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli ekip, 7 galibiyet elde etti. Dış sahada ise oynadığı 13 maçta 10 kez galip gelen Fenerbahçe, evinde alamadığı puanları rakip sahalarda topladı. 10 galibiyetin yanı sıra 2 de beraberlik alan sarı-lacivertliler dış sahada 32 puan topladı. İç sahada 1 maç daha fazla oynamasına rağmen (14) sadece 23 puan toplayabildi.

SAHASINDA EN SON RİZESPOR MAÇINDA KAZANDIFenerbahçe, Süper Lig'in 22'nci haftasında 30 Ocak 2021 tarihinde Çaykur Rizespor ile sahasında mücadele etti. 45+1'inci dakikada Çaykur Rizespor kalecisi Gökhan Akkan'a çarparak filelere giden topla Fenerbahçe karşılaşmadan 1-0 üstün ayrıldı. Sonrasında oynanan 6 maçta 2 mağlubiyet 1 beraberlik yaşayan sarı-lacivertli ekip, bu haftadan sonra dış sahada oynadığı 3 maçtan ise galip ayrıldı.MESUT ÖZİL KAYIPFenerbahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil , beklenen katkıyı sunamadı. 6'sı lig 1'i ZTK olmak üzere toplamda 7 maça çıkan Mesut Özil, performansı ile hayal kırıklığı yaşattı. Fenerbahçe'ye gelmeden önce 1 yıla yakın bir süre görev almayan Özil, antrenmanlarını ise aksatmamıştı. Maç eksiği bulunmasının ardından sarı-lacivertli forma ile sahalara dönen Mesut Özil, istenileni yansıtamadı. Dün oynanan Antalyaspor karşılaşmasında sakatlanan ve çekilen MR sonucuna göre en az 1 ay sahalardan uzak kalacak tecrübeli futbolcunun sonrasındaki performansı ise merak konusu. Sahalara dönüşünün 6-7 haftayı da bulabileceği ifade edilirken, teknik heyet Özil'den yeni sezonda daha fazla faydalanmanın hesaplarına başladı. THIAM'DAN 8 GOLFenerbahçe'nin Senegalli futbolcusu Mame Thiam, sarı-lacivertli forma ile 8 gol kaydetti. Takıma dahil olduğu günden beri önemli katkılarda bulunan Thiam, 6'si Süper Lig, 2'si ZTK olmak üzere 8 golü hanesine yazdırdı. Thiam 2 golün de asistini yaparak katkısını sürdürdü.

Thiam'ı ise 6 golle Valencia ile Pelkas takip etti. Valencia bu sezon 5'i Süper Lig, 1'i ise ZTK olmak üzere 6 gol sevenci yaşarken 1 asist başarısı gösterdi. Pelkas ise 5'i Süper Lig, 1'i ZTK olmak üzere 6 gol kaydederken 5 gole de asist yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa AKIN