Fenerbahçe'nin Eski Teknik Direktörü Vitor Pereira, Çin'de Şampiyon Oldu
Fenerbahçe'nin eski Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın yönettiği Shanghai SIPG, Çin Liginde tarihinin ilk şampiyonluğunu kazandı.
Shaghai SIPG, Çin Liginin 29. haftasında konuk ettiği Beijing Renhe'yi 2-1 mağlup etti ve 2. sırada bulunan Guangzhou Evergrande'nin deplasmanda Chongqing Lifan'a mağlup olmasının ardından farkı 8'e çıkararak şampiyon oldu.
DAHA ÖNCE PORTO VE OLYMPİAKOS'TA ŞAMPİYONLUK YAŞAMIŞTI
Daha önce Portekiz'de Porto ve Yunanistan'da Olympiakos ile şampiyonluk yayan Pereira, böylece Jose Mourinho ve Artur Jorge ile birlikte 3 farklı ülkede şampiyonluğa ulaşan 3. Portekizli teknik adam oldu.
YORUMLAR (18)
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Bu Adam Ne zaman cine gitti nezaman sanpuan oldu kesin son macta teknik direkdörluk yapti o sekil sampuan olduCevap Yaz Yayından Kaldır
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SLIM FIT''INE KURBAN OLSUNLAR SENİN PEREIRA REISCevap Yaz Yayından Kaldır
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bu adamın kıymetini fenevbahçe bilemedi. bari Yılmaz Vuralın kıymetini bilseCevap Yaz 5 5 Yayından Kaldır
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Bunların şampiyonluğu da çakmadır)Cevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır
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Fener iki hocaya maaş ödemeye devam ediyor. Pereira ve cocu. Yeni gelenle beraber 3 teknik direktöre aynı anda maaş ödeyecekCevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır