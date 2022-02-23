Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Pereira, Corinthians ile anlaştı

Fenerbahçe futbol kulübünün eski teknik direktörü Vitor Pereira, Brezilya ekiplerinden Corinthians ile anlaştı.

Pereira ile yapılan anlaşma kulüp sosyal medyasından yapılan paylaşımla duyuruldu.

İki farklı dönemde Fenerbahçe'de görev yapan Pereira, Porto, Santa Clara, Espinho, Al Ahli, Olympiacos, 1860 Münih ve Shanghai SIPG takımlarını da çalıştırmıştı.