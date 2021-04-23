Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Tuncay Becedek vefat etti
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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Tuncay Becedek vefat etti

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Tuncay Becedek vefat etti
Anadolu Ajansı / Ercan Doğan - Haberler | Spor

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Tuncay Becedek, vefat etti.

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Tuncay Becedek, vefat etti.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "1962-64 yıllarında formamızı giyen, 1963-64 sezonundaki şampiyon kadromuzda yer alan eski futbolcularımızdan Tuncay Becedek'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Tuncay Becedek'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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