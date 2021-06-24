Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Engin Verel, başkanlığa aday olmayacağını açıkladı
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Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Engin Verel, başkanlığa aday olmayacağını açıkladı

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Engin Verel, başkanlığa aday olmayacağını açıkladı
Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Engin Verel, sarı-lacivertli kulübün yarın ve 26 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek olağan seçimli genel kurulunda başkanlığa aday olmayacağını açıkladı.

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Engin Verel, sarı-lacivertli kulübün yarın ve 26 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek olağan seçimli genel kurulunda başkanlığa aday olmayacağını açıkladı.

Sosyal medya hesabından dün yaptığı paylaşımda başkan adaylığını açıklayacağını duyuran Verel, bu fikrinden vazgeçtiğini bildirdi.

Engin Verel, hesabından bugün yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Sevgili Fenerbahçe kongre üyeleri ve saygıdeğer Fenerbahçe camiası. Dün akşam saatlerinde başkanlık için adaylığımı açıklayacağımı belirtmiştim. Bu kararı alırken amacım futbolun içinden gelmiş, o forma için ter dökmüş olan bizlerin de artık yönetimlere talip olma zamanının geldiğini vurgulamak ve Fenerbahçe camiasındaki bölünmüşlüğü ortadan kaldırıp, birlik ve beraberliği sağlamaktı. Fenerbahçe'mizde milli futbolcu olarak 8 sene profesyonel futbol oynayıp, jübilemi yaptıktan ve de 46 yıllık yüksek divan kurulu delegeliğimden sonra bütünlüğü sağlama görevinin de sporun içinden gelenlerin yapması konusunda kongre üyesi dostlarımızla mutabık kaldık.

Tek düşüncem Sayın Ali Koç ve Sayın Aziz Yıldırım arasındaki bölünmüşlüğü kaldırıp, Fenerbahçe menfaatleri çatısı altında bu iki değerli insanı birleştirmekti. Ancak iki başkanımızın da bu sabahki basın toplantılarından sonra bu düşüncemizin şimdilik gerçekleşme ihtimalinin olmadığını gördük. Bu nedenle yeni bir bölünmüşlük sebebi yaratmamak için bu seçim döneminde başkanlık adaylığı müracaatını yapmama kararı almış bulunmaktayız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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