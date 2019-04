Can Bartu Kimdir? Fenerbahçe'nin Efsane İsmi Vefat Etti

Fenerbahçe'nin ve Türk futbolunun unutulmaz futbolcusu olan Can Bartu dün 83 yaşında hayatını kaybetti. Fenerbahçe'de hem futbol hem de basketbol forması giymiş tek oyuncudur. Bu haberin sonrasında internet kullanıcıları Can Bartu'nun hayatını merak etmeye başladı. Peki Can Bartu kimdir? Hangi spor dallarında forma giydi?

FENERBAHÇE SPOR KULUBÜNÜN AÇIKLAMASI

Can Bartu hayatını kaybettikten sonra Fenerbahçe Spor Kulübü'nden açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada; "Kulübümüzün tarihinde çok önemli bir yeri olan, adı Fenerbahçemiz ile özdeşleşmiş efsanemiz Can Bartu'yu kaybettik. Bu büyük kaybın derin acısını ve üzüntüsünü yaşıyoruz. Fenerbahçemizin ve Türk sporunun değerli ismi Can Bartu'ya Allah'tan rahmet; değerli ailesi, sevenleri ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verildi.

CAN BARTU KİMDİR?

Can Bartu, 31 Ocak 1936 tarihinde İstanbul'da doğdu. Türk eski futbolcu ve basketbolcu olan Can Bartu; spora, Fenerbahçe'de basketbol oynayarak başladı. Altı kez, basketbol millî takım formasını giyen Bartu, daha sonra Fikret Arıcan'ın aracılığıyla Fenerbahçe'de futbol oynamaya başladı.

FENERBAHÇE'DE 162 LİG MAÇI OYNADI

Can Bartu, 1956'da, Fenerbahçe'de profesyonel futbol kariyerine başladı. 1961'de İtalya'nın Fiorentina takımına transfer oldu. Daha sonra Venezia ve Lazio'da da oynadı. 1967'de Fenerbahçe'ye döndü. Sarı-lacivertli forma altında toplamda 162 lig maçı oynadı, 62 gol attı.

Fenerbahçe Spor Kulübü tarihine, basketbol ve futbolla beraber yazılan Can Bartu, millî Türk takımı formasını hem basketbol hem de futbol sporunda giyen ilk ve tek sporcudur. Bartu, aynı gün içinde, Galatasaray'la oynanan basketbol maçında 28 sayı kaydederken, Dolmabahçe'de de futbol maçına çıkmış ve bir gol atmış bir oyuncudur.

MİLLÎ TAKIM KARİYERİ

Can Bartu, 1958'deki Türkiye-Romanya maçında, kaleci Turgay Şeren'in sakatlanması üzerine son 7 dakika kaleye geçti ve bu tecrübesinde 1 gol yedi. A millî formayı toplamda 26 kez giydi ve 6 gole imza attı.

FUTBOL SONRASI

1970'te futbolu bırakan Can Bartu, spor yazarlığına başladı. Fenerbahçe Televizyonu'nda Can Bartu ile Futbol Gündemi programında yorumculuk yapmakta olan Bartu, 11 Nisan 2019'da hayatını kaybetti.