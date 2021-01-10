Fenerbahçe'nin Erzurumspor maçı kadrosu belli oldu
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Fenerbahçe'nin Erzurumspor maçı kadrosu belli oldu

10.01.2021 15:01 | Son Güncelleme: 10.01.2021 15:04
Fenerbahçe'nin Erzurumspor maçı kadrosu belli oldu

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 18. haftasında yarın deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı maçın kadrosu belli oldu.

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 18. haftasında yarın deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı maçın kadrosu belli oldu.

Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Jose Sosa, Filip Novak, Diego Perotti, Tolga Ciğerci, Kemal Ademi ve Ömer Faruk Beyaz kadroda yer almadı.

Fenerbahçe'nin Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Altay Bayındır, Harun Tekin, Gökhan Gönül, Serhat Ahmetoğlu, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Mauricio Lemos, Sadık Çiftpınar, Serdar Aziz, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Ozan Tufan, Mert Hakan Yandaş, Dimitris Pelkas, Uğur Kaan Yıldız, Ferdi Kadıoğlu, Sinan Gümüş, Mame Thiam, Enner Valencia, Mbwana Samatta, Papiss Cisse

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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