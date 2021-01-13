Fenerbahçe'nin efsane ismi Lefter Küçükandonyadis kabri başında anıldı
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Fenerbahçe'nin efsane ismi Lefter Küçükandonyadis kabri başında anıldı

13.01.2021 15:29 | Son Güncelleme: 13.01.2021 15:32
Fenerbahçe'nin efsane ismi Lefter Küçükandonyadis kabri başında anıldı

Fenerbahçe ve Türk futbolunun efsane futbolcusu, "Ordinaryüs" lakaplı Lefter Küçükandonyadis, vefatının 9'uncu yılında anıldı.

Fenerbahçe ve Türk futbolunun efsane futbolcusu, "Ordinaryüs" lakaplı Lefter Küçükandonyadis, vefatının 9'uncu yılında anıldı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Lefter Küçükandonyadis'in Büyükada Rum Ortodoks Mezarlığı'ndaki kabri başında gerçekleştirilen anma törenine taraftarlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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