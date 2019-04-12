Fenerbahçe'nin Efsane İsmi Can Bartu Hayatını Kaybetti

Fenerbahçe'nin Efsane İsmi Can Bartu Hayatını Kaybetti

Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu hayatını kaybetti (2)SEVENLERİ TAZİYE İÇİN EVİNE AKIN ETTİTÜRK Futbolunun ve Fenerbahçe'nin efsanevi ismi Sinyor lakaplı Can Bartu 83 yaşında hayatını kaybetti.

Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu hayatını kaybetti (2)

SEVENLERİ TAZİYE İÇİN EVİNE AKIN ETTİ

TÜRK Futbolunun ve Fenerbahçe'nin efsanevi ismi Sinyor lakaplı Can Bartu 83 yaşında hayatını kaybetti. Can Bartu'nun yaşamını yitirmesinin ardından yakınları, sevenleri ve Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyeleri gece saatlerinde Bartu'nun evine taziyeye gelerek, Güler Özbay'ı yalnız bırakmadı.

Kaynak: DHA
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