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Fenerbahçe'nin Düzce kampı

Yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdüren Fenerbahçe, günü akşam antrenmanıyla tamamladı.

Fenerbahçe'nin Düzce kampı
20.08.2020 19:55 | Son Güncelleme: 20.08.2020 21:14

Yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdüren Fenerbahçe, günü akşam antrenmanıyla tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen günün ikinci idmanının, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

Daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcuların, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından üçerli takımlar halinde dar alanda yapılan çift kale maçlarla idmanı tamamladığı aktarıldı.

Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: AA

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