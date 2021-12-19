Fenerbahçe'nin derbi yolculuğu başladı
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Akın - Haberler | Spor
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında bu akşam konuk edeceği Beşiktaş maçı için Ülker Stadyumu'na doğru yola çıktı.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) -
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında bu akşam konuk edeceği Beşiktaş maçı için Ülker Stadyumu'na doğru yola çıktı. Sarı-lacivertlileri tesislerin önünde toplanan az sayıda taraftar yolcu etti.
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Akın - Spor Haberleri
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