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Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçı kadrosu belli oldu

Fenerbahçe'de Süper Lig'in 17. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile deplasmanda yapılacak karşılaşmanın kadrosu belli oldu.

28.12.2019 16:04 | Son Güncelleme: 28.12.2019 16:04
Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçı kadrosu belli oldu

'de Süper Lig'in 17. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile deplasmanda yapılacak karşılaşmanın kadrosu belli oldu.

Sakatlığı nedeniyle geçen haftaki Beşiktaş derbisinde forma giyemeyen da kadroya dahil edildi.

Sarı-lacivertli takımın Çaykur Rizespor kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

Altay Bayındır, Harun Tekin, Zanka, Adil Rami, Mauricio Isla, Murat Sağlam, Jailson, Emre Belözoğlu, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Ozan Tufan, Nabil Dirar, Alper Potuk, Ferdi Kadıoğlu, Max Kruse, Garry Rodrigues, Deniz Türüç, Mevlüt Erdinç, Vedat Muriqi.

Kaynak: AA
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