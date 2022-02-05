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Fenerbahçe'nin borcu açıklandı

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Fenerbahçe'nin borcu açıklandı

Mehmet Vodina: Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği ve bağlı ortaklıklarının toplam borcu 5 milyar 977 milyon TL'dir Mustafa AKIN-Sezer AFŞAR/İSTANBUL, – Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği ve bağlı ortaklıklarının borcunun 5 milyar 977 milyon TL olduğu açıklandı.

Mehmet Vodina: Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği ve bağlı ortaklıklarının toplam borcu 5 milyar 977 milyon TL'dir

Mustafa AKIN-Sezer AFŞAR/İSTANBUL, – Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği ve bağlı ortaklıklarının borcunun 5 milyar 977 milyon TL olduğu açıklandı.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu şubat ayı olağan toplantısı Faruk Ilgaz Tesisleri'nde devam ediyor. Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, denetim kurulu raporunu okudu. Mehmet Vodina, "Kulübümüz tüzüğünün ilgili maddelerine göre 30 Eylül 2021 tarihi itibarıyla Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği ve bağlı ortaklıklarının toplam borcu 5 milyar 977 milyon TL'dir" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Spor

Fenerbahçe Spor Kulübü, Türk Lirası, Fenerbahçe, Spor, Haber

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