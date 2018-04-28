Fenerbahçe'nin Borcu 252 Milyon TL
Fenerbahçe, kulübün borç alacak farkını 252 milyon TL olarak açıkladı.
Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği'nin toplam borcu 295 milyon 917 bin 435 lira olarak açıklandı.
Fenerbahçe Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Rahmi Kandak, Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki Yüksek Divan Kurulu Seçimli Olağan Toplantısı'nda Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği'nin denetim kurulu raporunu okudu. Derneğin toplam borcunun 295 milyon 917 bin 435 lira olduğunu dile getiren Kandak, mevcut ve alacaklarının 43 milyon 345 bin 857 lira, net borcun ise 252 milyon 571 bin 578 lira olduğunu açıkladı.
YORUMLAR (18)
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Seçim çalışması için yalan söylemiş olamaz lar mıCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Fenerbahçe bu sene şampiyon asla olamaz, olursa Aziz başkan olur, olmazsa Ali başkan olur. Kısaca Aziz futbolculara ayrı yardırıyordur, Ali ayrı yardıyordur ''Gol at, Gol ye'' futbolcuarın üzerinde ki baskıyı siz düşününCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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AZİZ KAFAYA KOYMUŞ GENE BAŞKAN OLMAYI ÖBÜR DÜNYAYA GÖTÜRECEK BAŞKANLIGI BELLİ YALAN DOLAN HAK YEME FENERİN İÇİNE İŞLEMİŞ ALIN ŞİMDİ BELEŞ KUPAYI YAPTIGINIZ PİSLİGİN ÜSTÜNE KORSUNUZCevap Yaz 4 10 Yayından Kaldır
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ULAN fb NİN HER YERİ KULÜP OLSA NE OLUR. KURULUŞ AMACI BELLİ .Cevap Yaz 7 12 Yayından Kaldır
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Fenerbahcenin borsa da, Bilançosunu herzaman takip etmekteyim, verilen rakam doğrudur, fenerbahçe türkiyenin en güçlü klübüdür. Özkaynakları ve malvarlıkları borcunun katkat üstündedir, şuanki , borcunun yarısını karsılayacak kadar hazır nakdi sermayesi mevcuttur, budueum rakamlarla bilançosunda görünüyor zaten, fetönün kumpasına gelmemiş olsaydı şuanda fenerbahçenin degeri 2milyar liraydı.Cevap Yaz 12 4 Yayından Kaldır