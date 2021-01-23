Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı
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Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı

23.01.2021 12:42 | Son Güncelleme: 23.01.2021 13:06
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı

Fenerbahçe Kulübü Derneğinin borcunun, 30 Eylül 2020 tarihi itibarıyla 4 milyar 719 milyon 708 bin 486 lira olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü Derneğinin borcunun, 30 Eylül 2020 tarihi itibarıyla 4 milyar 719 milyon 708 bin 486 lira olduğunu açıkladı.

Sarı-lacivertli kulübün çevrim içi gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu olağan toplantısında denetim kurulu raporunu Musa Erdemir okudu.

Finansal konular hakkında camiayı bilgilendiren Erdemir, kulübün borcunu şu ifadelerle açıkladı:

"30 Eylül 2020 tarihi itibarıyla kısa vadeli 2 milyar 464 milyon 320 bin 994 lira, uzun vadeli ise 2 milyar 255 milyon 387 bin 492 lira olmak üzere konsolide toplam borç tutarı 4 milyar 719 milyon 708 bin 486 liradır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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