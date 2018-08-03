Fenerbahçe'nin Benfica Maçı Kadrosunda 4 Futbolcu Yer Almadı

Fenerbahçe; Ferdi Kadıoğlu, Berke Özer, İsmail Köybaşı ve Aatif Chahechouhe'yi Benfica maçının kadrosuna almadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. tur ön eleme ilk maçında 7 Ağustos'ta Portekiz'de Benfica ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu.

NEC Nijmegen'den transfer edilen Ferdi Kadıoğlu ve Altınordu'dan kadroya katılan Berke Özer'in UEFA'nın Finansal Fair Play kriterleri gereğince, İsmail Köybaşı ve Aatif Chahechouhe'nin ise sakatlıkları sebebiyle ön eleme turu listesine kaydedilmediği bildirildi.

Fenerbahçe'nin kadrosu şu şekilde:

Volkan Demirel

Carlos Kameni

Erten Ersu

Hasan Ali Kaldırım

Mauricio Isla

Şener Özbayraklı

Roman Neustadter

Martin Skrtel

Yiğithan Güveli

Mehmet Topal

Alper Potuk

Ozan Tufan

Giuliano

Mehmet Ekici

Nabil Dirar

Barış Alıcı

Mathieu Valbuena

Oğuz Kağan GGüçtekin

Serhat Kot

Josef de Souza

Eljif Elmas

Roberto Soldado

Andre Ayew

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YORUMLAR (11)

  • DELİ LAZ:
    BAL LIGINDE BILE ISMAIL KÖYBAŞI DAN DAHA IYI VE DAHA YETENEKLI OYUNCULAR VAR. MAFYA TURK FUTBOLUNDAN ELINI CEKMEDIGI SURECEBIZ ANCAK MESUT OZIL 'IN AVRUPADA ATTIĞI GOLLERE SEVINIRIZ
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  • OOFFOFF:
    fenerbahçe kadrosunu ateşlendiricek bi tane adam bile yok en kötü sezonlarda bile guiza filan varken bile maçları hevesle izliyorduk, van porsie ve fernandao geldikten sonra fanatik olmayı bıraktım hiçbir maç tad vermiyo
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