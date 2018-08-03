Fenerbahçe'nin Benfica Maçı Kadrosunda 4 Futbolcu Yer Almadı

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. tur ön eleme ilk maçında 7 Ağustos'ta Portekiz'de Benfica ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu.

NEC Nijmegen'den transfer edilen Ferdi Kadıoğlu ve Altınordu'dan kadroya katılan Berke Özer'in UEFA'nın Finansal Fair Play kriterleri gereğince, İsmail Köybaşı ve Aatif Chahechouhe'nin ise sakatlıkları sebebiyle ön eleme turu listesine kaydedilmediği bildirildi.

Fenerbahçe'nin kadrosu şu şekilde:

Volkan Demirel

Carlos Kameni

Erten Ersu

Hasan Ali Kaldırım

Mauricio Isla

Şener Özbayraklı

Roman Neustadter

Martin Skrtel

Yiğithan Güveli

Mehmet Topal

Alper Potuk

Ozan Tufan

Giuliano

Mehmet Ekici

Nabil Dirar

Barış Alıcı

Mathieu Valbuena

Oğuz Kağan GGüçtekin

Serhat Kot

Josef de Souza

Eljif Elmas

Roberto Soldado

Andre Ayew