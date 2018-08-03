Fenerbahçe'nin Benfica Maçı Kadrosunda 4 Futbolcu Yer Almadı
Fenerbahçe; Ferdi Kadıoğlu, Berke Özer, İsmail Köybaşı ve Aatif Chahechouhe'yi Benfica maçının kadrosuna almadı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. tur ön eleme ilk maçında 7 Ağustos'ta Portekiz'de Benfica ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu.
NEC Nijmegen'den transfer edilen Ferdi Kadıoğlu ve Altınordu'dan kadroya katılan Berke Özer'in UEFA'nın Finansal Fair Play kriterleri gereğince, İsmail Köybaşı ve Aatif Chahechouhe'nin ise sakatlıkları sebebiyle ön eleme turu listesine kaydedilmediği bildirildi.
Fenerbahçe'nin kadrosu şu şekilde:
Volkan Demirel
Carlos Kameni
Erten Ersu
Hasan Ali Kaldırım
Mauricio Isla
Şener Özbayraklı
Roman Neustadter
Martin Skrtel
Yiğithan Güveli
Mehmet Topal
Alper Potuk
Ozan Tufan
Giuliano
Mehmet Ekici
Nabil Dirar
Barış Alıcı
Mathieu Valbuena
Oğuz Kağan GGüçtekin
Serhat Kot
Josef de Souza
Eljif Elmas
Roberto Soldado
Andre Ayew
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BAL LIGINDE BILE ISMAIL KÖYBAŞI DAN DAHA IYI VE DAHA YETENEKLI OYUNCULAR VAR. MAFYA TURK FUTBOLUNDAN ELINI CEKMEDIGI SURECEBIZ ANCAK MESUT OZIL 'IN AVRUPADA ATTIĞI GOLLERE SEVINIRIZCevap Yaz Yayından Kaldır
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Eski taraftar. Ağzındakini çıkarda öyle konuşCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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kerim alıcı yerine barış alıcı olmayacak mıCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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fenerbahçe kadrosunu ateşlendiricek bi tane adam bile yok en kötü sezonlarda bile guiza filan varken bile maçları hevesle izliyorduk, van porsie ve fernandao geldikten sonra fanatik olmayı bıraktım hiçbir maç tad vermiyoCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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atuf cahachecucciyi yazamadım heralde almayın kadroyaCevap Yaz Yayından Kaldır