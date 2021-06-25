Fenerbahçe'nin Avusturyalı futbolcu Ivan Ljubic'e teklif götürdüğü iddiası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fenerbahçe'nin Avusturyalı futbolcu Ivan Ljubic'e teklif götürdüğü iddiası

Fenerbahçe'nin Avusturyalı futbolcu Ivan Ljubic'e teklif götürdüğü iddiası
Haberler.com - Haberler | Spor

Fenerbahçe'nin Avusturyalı Ivan Ljubic'le görüştüğü iddiaları basında yer almıştı. Fenerbahçe'den teklif aldığını doğrulayan Ljubic, "Bu yaz mı olur sonra mı olur bilmiyorum. Bu konuda endişelenmiyorum. Durumla ben pek ilgilenmiyorum ama gelişmek için bir sonraki adımı her futbolcu atmak ister" dedi.

Avusturya'nın Sturm Graz takımında forma giyen 24 yaşındaki ön libero, Fenerbahçe'den teklif aldığını doğruladı.

"HERKES GELİŞMEK İSTER"

Zeitung gazetesinin yönelttiği Fenerbahçe'den teklif alıp almadığıyla ilgili soruya Ljubic, "Şu anda tatildeyim ve çok yoruldum. Bu konularla çok ilgilenmiyorum ama her futbolcu gelişmek için bir sonraki adımı atmak ister. Bunun bu yaz mı yoksa sonra mı olacağını bilmiyorum" dedi.

24 yaşındaki ön libero Ivan Ljubic, Fenerbahçe'den aldığı resmi teklifi doğruladı
24 yaşındaki ön libero Ivan Ljubic, Fenerbahçe'den aldığı resmi teklifi doğruladı
Cengiz Ünder'i isteyen Fenerbahçe, Mourinho'dan gelecek haberi bekliyor
Cengiz Ünder'i isteyen Fenerbahçe, Mourinho'dan gelecek haberi bekliyor
Sadettin Saran, Aziz Yıldırım'ın sözlerini sert şekilde eleştirdi
Sadettin Saran, Aziz Yıldırım'ın sözlerini sert şekilde eleştirdi
Doğruluk Kontrolü
Fenerbahçe'nin Avusturyalı futbolcu Ivan Ljubic'e teklif götürdüğü iddiası
YANLIŞDOĞRU
BULGULAR

Fenerbahçe'nin Avusturyalı Ivan Ljubic'le görüştüğü iddiaları basında yer almıştı.

Fenerbahçe'den teklif aldığını doğrulayan Ljubic, "Bu yaz mı olur sonra mı olur bilmiyorum. Durumla ben pek ilgilenmiyorum ama gelişmek için bir sonraki adımı her futbolcu atmak ister" dedi.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker Mustafa Şentop Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Merve Dizdar Şeyma Subaşı Bergüzar Korel İbrahim Tatlıses
Spor Mert Müldür Okay Yokuşlu Burak Yılmaz Emre Kocadağ Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Fenerbahçe'nin Avusturyalı futbolcu Ivan Ljubic'e teklif götürdüğü iddiası - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.6.2021 16:28:49. #1.15#

title