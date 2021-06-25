Fenerbahçe'nin Avusturyalı futbolcu Ivan Ljubic'e teklif götürdüğü iddiası
Fenerbahçe'nin Avusturyalı Ivan Ljubic'le görüştüğü iddiaları basında yer almıştı. Fenerbahçe'den teklif aldığını doğrulayan Ljubic, "Bu yaz mı olur sonra mı olur bilmiyorum. Bu konuda endişelenmiyorum. Durumla ben pek ilgilenmiyorum ama gelişmek için bir sonraki adımı her futbolcu atmak ister" dedi.
Avusturya'nın Sturm Graz takımında forma giyen 24 yaşındaki ön libero, Fenerbahçe'den teklif aldığını doğruladı.
"HERKES GELİŞMEK İSTER"
Zeitung gazetesinin yönelttiği Fenerbahçe'den teklif alıp almadığıyla ilgili soruya Ljubic, "Şu anda tatildeyim ve çok yoruldum. Bu konularla çok ilgilenmiyorum ama her futbolcu gelişmek için bir sonraki adımı atmak ister. Bunun bu yaz mı yoksa sonra mı olacağını bilmiyorum" dedi.