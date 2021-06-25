Fenerbahçe'nin Avusturyalı futbolcu Ivan Ljubic'e teklif götürdüğü iddiası

Fenerbahçe'nin Avusturyalı Ivan Ljubic'le görüştüğü iddiaları basında yer almıştı. Fenerbahçe'den teklif aldığını doğrulayan Ljubic, "Bu yaz mı olur sonra mı olur bilmiyorum. Bu konuda endişelenmiyorum. Durumla ben pek ilgilenmiyorum ama gelişmek için bir sonraki adımı her futbolcu atmak ister" dedi.