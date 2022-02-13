Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibi Slavia Prag, ligde kazandı - Haberler
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Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibi Slavia Prag, ligde kazandı

AA, Doğa Kırmızıoğlu - Spor
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Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibi Slavia Prag, ligde kazandı

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde karşılaşacağı Çekya temsilcisi Slavia Prag, ligde Slovacko'yu 1-0 mağlup etti.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde karşılaşacağı Çekya temsilcisi Slavia Prag, ligde Slovacko'yu 1-0 mağlup etti.

Ligin 21. hafta mücadelesinde Slovacko'ya konuk olan Slavia Prag'a 3 puanı getiren golü, 44. dakikada Ondrej Lingr kaydetti.

Bu sonuçla Slavia Prag, 51 puanla ligde lider konumda bulunuyor.

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçta Fenerbahçe, 17 Şubat Perşembe günü Slavia Prag'ı ağırlayacak.

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Slavia Prag, Fenerbahçe, Spor, Haberler

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