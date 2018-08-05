Fenerbahçe, Şampiyonlar Liginde Son 3 Eleme Turunu Geçemedi

Fenerbahçe, Avrupa kupaları tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için 30 eleme maçına çıktı. Şampiyonlar Ligi elemelerinde yaptığı 30 maçta 12 galibiyet elde eden Fenerbahçe, 9 beraberlik yaşadı, 9 yenilgi aldı. Sarı-lacivertli ekip, Şampiyonlar Ligindeki elemelerde 46 gol atarken, kalesinde 35 gol gördü ve oynadığı son 3 eleme turunda da gülen taraf olamadı.

Avrupa kupaları tarihinde bugüne dek 25 ön eleme mücadelesine çıkan sarı-lacivertliler, 9 kez de rakiplerine elenmekten kurtulamadı. UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için 15 kez ön eleme oynayan sarı-lacivertliler 8 kez turu geçti, 7 elemede ise tur atlayamadı.

UEFA AVRUPA LİGİNDE 10 ÖN ELEME MAÇI OYNADI

Sarı-lacivertliler, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi için mücadele ettiği 10 ön eleme turunda ise sadece iki kez kupa dışında kaldı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde eleme turlarında 2002-2003 sezonunda Hollanda'nın Feyenoord, 2006-2007 sezonunda Ukrayna'nın Dinamo Kiev, 2010-2011 sezonunda İsviçre'nin Young Boys, 2012-2013 sezonunda Rusya'nın Spartak Moskova, 2013-2014'te İngiltere'nin Arsenal, 2015-2016'da Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk, 2016-2017'de de Fransa Birinci Lig ekibi Monaco takımları karşısında turu geçemeyen Fenerbahçe, UEFA cephesinde ise 2010-2011 sezonunda Yunanistan'ın PAOK ile 2017-2018'de Makedonya'nın Vardar takımı karşısında play-off'ta elenmişti.

SON 3 TURU GEÇEMEDİ

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 3 eleme turunu da geçemedi.

Sarı-lacivertliler 2013-2014 sezonu play-off turunda Arsenal'e 3-0 ve 2-0 yenildi. Sarı-lacivertliler, 2015-2016'da ise Shakhtar Donetsk ile sahasında 0-0 berabere kalıp deplasmanda rakibine 3-0 yenilmiş ve kupa dışında kalmıştı.

Sarı-lacivertliler, 2016-2017'de de Monaco'yu sahasında 2-1 yenmesine rağmen rövanşı 3-1 kaybedip UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hayalini gerçekleştirememişti.

Fenerbahçe, bu aşamada en son 2013-2014 sezonunda tur geçti. Söz konusu sezonda 3. ön eleme turunda Avusturya'nın Salzburg takımın karşısında Fenerbahçe turu geçen taraf olmuştu.

ÖN ELEME TURU MAÇLARI

Fenerbahçe'nin Avrupa arenasında ön eleme turlarındaki rakipleri ve maçlarda aldığı sonuçlar şöyle:

Organizasyon Sezon Rakip Sonuçlar (FB-Rakip)

UEFA KUPASI

1994-1995 Turan 5-0, 2-0(D)

1995-1996 Partizan 2-0, 4-0(D)

1998-1999 Göteborg 1-2(D), 1-0

UEFA AVRUPA LİGİ

2009-2010 Honved 5-1, 1-1(D)

2009-2010 Sion 2-0(D), 2-2

2010-2011 PAOK 0-1(D), 1-1 (Turu geçemedi)

2015-2016 Atromitos 1-0 (D), 3-0

2016-2017 Grasshoppers 3-0, 2-0 (D)

2017-2018 Sturm Graz 2-1 (D), 1-1

2017-2018 Vardar 0-2 (D), 1-2 (Turu geçemedi)

UEFA Şampiyonlar Ligi

1996-1997 Maccabi Tel Aviv 1-0(D), 1-1

2001-2002 Glasgow Rangers 0-0(D), 2-1