Fenerbahçe'nin Antalya kampı sürüyor

Milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada Antalya'da kampa giren Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli futbol takımı, Belek Turizm Merkezi'nde konakladığı otelin sahasında teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde kampın dördüncü gününde çalışmalarına devam etti.

Futbolculardan Attila Szalai ve İrfan Can Kahveci, kamp kadrosuna dahil oldu. Szalai takımla çalışırken, İrfan Can Kahveci takımdan ayrı koştu.

Sakatlığı bulunan oyunculardan Filip Novak'ın tedavisine devam edildi, Serdar Aziz ile Luiz Gustavo takımdan ayrı bireysel çalıştı.

İdmanın ilk bölümü basına açık gerçekleştirildi.

Milli takımlarında bulunan Enner Valencia, Kim Min-jae, Marcel Tisserand, Diego Rossi ile sakatlıklar ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin, Bartu Kulbilge, Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil ile Arda Güler, kamp kadrosunda yer almıyor.