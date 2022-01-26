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Fenerbahçe'nin Antalya kampı başladı

Fenerbahçe'nin Antalya kampı başladı

Fenerbahçe Futbol Takımı, Antalya kampındaki ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

ANTALYA (AA) - Fenerbahçe Futbol Takımı, Antalya kampındaki ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Milli maçlar nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arada çalışmalarını Antalya'da sürdürmek için kente gelen sarı-lacivertli ekip, Belek Turizm Merkezi'nde konakladığı otelin sahasında antrenmana çıktı.

Antalya kampındaki idmanının ilk 25 dakikası basına açık gerçekleştirdi. Pas çalışması yapılan antrenmanda oyuncularla tek tek ilgilenen teknik direktör İsmail Kartal, Brezilyalı Luiz Gustavo ile bir süre sohbet etti.

Bu arada, hafif sakatlığı bulunan Serdar Aziz takımdan ayrı düz koşu yaptı.

Fenerbahçe'nin Antalya kampı başladı

Fenerbahçe'nin Antalya kampı başladı

Fenerbahçe'nin Antalya kampı başladı

Fenerbahçe'nin Antalya kampı başladı

AA / Oktay Özden - Spor Haberleri

Fenerbahçe, Antalya, Futbol, Milli, Spor, Haber

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