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Fenerbahçe'nin Antalya kampı başladı

Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıkları için Antalya'da kampa giren Fenerbahçe, ilk antrenmanını yaptı.

06.01.2020 14:16 | Son Güncelleme: 06.01.2020 14:16
Fenerbahçe'nin Antalya kampı başladı

Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıkları için 'da kampa giren , ilk antrenmanını yaptı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, ilçesinde gerçekleştirilen kamptaki ilk antrenmanın salonda yapıldığı aktarıldı.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmanda futbolcuların sakatlık önleyici, kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları yaptığı belirtildi.

Fenerbahçe, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA
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