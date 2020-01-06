Fenerbahçe'nin Antalya kampı başladı

06.01.2020 14:16 | Son Güncelleme: 06.01.2020 14:16

Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıkları için Antalya'da kampa giren Fenerbahçe, ilk antrenmanını yaptı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Serik ilçesinde gerçekleştirilen kamptaki ilk antrenmanın salonda yapıldığı aktarıldı.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmanda futbolcuların sakatlık önleyici, kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları yaptığı belirtildi.

Fenerbahçe, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA