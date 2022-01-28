Fenerbahçe'nin Antalya kampı

ANTALYA (AA) - Milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada Antalya'da kampa giren Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-lacivertli futbol takımı, Belek Turizm Merkezi'nde konakladığı otelde günün ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Salonda iki grup halinde yapılan çalışma, ısınma hareketleriyle başladı. İdman, güç, kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla tamamlandı.

Fenerbahçe, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.