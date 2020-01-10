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Fenerbahçe'nin Antalya kampı

Fenerbahçe Futbol Takımı, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü.

10.01.2020 12:26 | Son Güncelleme: 10.01.2020 12:26
Fenerbahçe'nin Antalya kampı

Takımı, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli takım, kamp yaptığı 'nın Belek Turizm Merkezi'nde günün ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Teknik direktör yönetiminde yapılan idmanın ilk 30 dakikası basın mensuplarına açık tutuldu.

Antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra 2 gruba ayrılan futbolcular, top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma yapıldığı öğrenildi.

Takım kaptanı Emre Belözoğlu salonda çalıştı. Fenerbahçe, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Ersun Yanal'dan basın mensuplarına kutlama

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Deneyimli teknik adam, antrenman öncesi basın mensuplarını tek tek tokalaşarak tebrik etti.

Kaynak: AA
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