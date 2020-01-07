Fenerbahçe'nin Antalya kampı

07.01.2020 12:00 | Son Güncelleme: 07.01.2020 12:00

Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli takım, ikinci yarı hazırlıkları kapsamında kamp yaptığı Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde günün ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde yapılan idmanın ilk 30 dakikası basın mensuplarına açık tutuldu.

Antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra futbolcular, iki gruba ayrıldı. Bir grup oyuncu, top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Diğer grupta yer alan futbolcular ise topsuz taktik organizasyonları çalıştı.

Gribal enfeksiyon geçiren ve henüz kampa katılmayan kaptan Emre Belözoğlu antrenmanda yer almadı. Kampa dahil olan Luiz Gustavo, Jailson ve Mauricio Isla'nın ise akşam yapılacak idmana katılacağı öğrenildi.

Fenerbahçe, akşam gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA