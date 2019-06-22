Fenerbahçe'nin anlaştığı Emre Kılınç kimdir?

Fenerbahçe, Sivasspor'un başarılı oyuncusu Emre Kılınç ile prensip anlaşmasına vardı. Son dakika transfer haberlerini takip eden Fenerbahçeliler, Emre Kılınç'ın transfer haberi sonrasında bu ismi internette sorgulama başladılar. Peki Emre Kılınç kimdir, kaç yaşındadır, hangi mevkide oynamaktadır? İşte Emre Kılınç'ın kariyer detayları...

EMRE KILINÇ KİMDİR?

Emre Kılınç, 23 Ağustos 1994 tarihinde Sakarya'da doğdu. Futbol kariyerine ilk olarak 2007 yılında Sakarya Akademispor'da başladı. Gösterdiği performans sayesinde 2009 yılında Boluspor'un alt yapısına katıldı. Bir sezon da Boluspor'da genç takımlarda yer alan Emre Kılınç, teknik ekip tarafından beğenilerek A takıma yükseltildi. Boluspor'da profesyonel olan Emre Kılınç, ilk maçına 2011-2012 sezonunda çıktı ve o sezon boyunca takımda 5 maçta sahne aldı.

2012-2013 sezonunda takımla olan uyumunu arttırdı ve daha fazla forma şansı yakalayarak performansını gösterme şansını yakaladı. 2013-2014 sezonunda ise artık takımın etkili oyuncuları arasında gösterilirken, sezon boyunca 31 maçta yer alıp 3 kez fileleri havalandırdı. Birçok kulüpten transfer teklifi alsa da kendisini burada geliştirmek isteyen Emre Kılınç, 2014-2015 sezonunda da Boluspor ile yoluna devam edip 32 maçta yer aldı ve 11 gol attı.

2017 yılında ise 225 Bin Euro bonservis bedeli karşılığında Sivasspor takımına transfer oldu. Demir Grup Sivasspor ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Emre Kılınç geçtiğimiz sezon Sivasspor'da 23 karşılaşmada süre aldı ve bu süreçte 7 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

Emre Kılınç, milli takım formasını kariyerinde ilk kez 2012 yılında Türkiye U-19 kadrosuna davet edilerek giydi ve burada 2 maçta yer aldı. 2014 yılında ise Türkiye U-20 takımına davet edildi. Bu takımla da 3 kez maçlarda sahne aldı. Aynı yıl içerisinde Türkiye U-21 kadrosuna da davet edildi ve burada da kariyeri boyunca 2 maça çıktı.