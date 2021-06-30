Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Paulo Fonseca, basın toplantısına Zorro kostümüyle çıkmıştı

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Portekizli teknik direktör Paulo Fonseca, renkli kişiliğiyle de dikkat çeken bir isim. Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'i çalıştırdığı dönemde Napoli ve Manchester City'nin olduğu gruptan çıkması durumunda basın toplantısına "Zorro" kostümüyle geleceğini ifade eden Fonseca, Manchester City'i 2-1 yendikleri karşılaşmanın ardından sözünü tutmuş ve toplantıya Zorro kostümüyle çıkmıştı.

Yeni sezon öncesi hazırlıklarına başlayacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları da sona erdi. Sarı-lacivertliler Roma ile sözleşmesi biten Paulo Fonseca ile el sıkıştı. Tüm şartlarda anlaşılmasının ardından Portekizli hocanın kısa sürede resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

TARZI VE TECRÜBESİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Shakhtar Donetsk'i çalıştırdığı dönemde Napoli ve Manchester City'nin olduğu gruptan çıkarsak basın toplantısına 'zorro' kostümüyle gelirim diyen Fonseca, Manchester City'i 2-1 yendikleri karşılaşmanın ardından sözünde durarak toplantıya Zorro kostümüyle gelmişti.

Basın toplantısında konuşan Fonseca, "Kariyerimin en eğlenceli basın toplantısı. Bu gece ideal bir oyun oynadık. Savunmada çok disiplinliydik ve rakibin ataklarını kesmekte başarılıydık" ifadelerini kullanmıştı.

ÖNEMLİ TAKIMLARDA GÖREV ALDI

Fonseca kariyerinde daha önce Porto, Braga, Shakhtar Donetsk ve Roma gibi önemli takımları çalıştırdı.