HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Fenerbahçe'nin Alpaslan Öztürk aşkı! Bir kez daha...

Fenerbahçe, bu sezonun devre arasında savunmadaki sıkıntıyı çözmek adına Göztepe'den Alpaslan Öztürk'ü kadroya katmaya çalışmış ancak bu transferi gerçekleştirememişti.

Fenerbahçe'nin Alpaslan Öztürk aşkı! Bir kez daha...
08.07.2020 10:16 | Son Güncelleme: 08.07.2020 10:24

Fenerbahçe, bu sezonun devre arasında savunmadaki sıkıntıyı çözmek adına Göztepe'den Alpaslan Öztürk'ü kadroya katmaya çalışmış ancak bu transferi gerçekleştirememişti.

Geçtiğimiz hafta sonu Kanarya'nın, Göztepe'yi 2-1 yendiği mücadelede konuk ekipte Alpaslan, gösterdiği performansla sahanın en iyileri arasında yer alırken, Fenerbahçe'nin dikkatini bir kez daha çekti.

Alınan bilgiye göre Alpaslan için İzmir ekibinin kapısının bir kez daha çalınması bekleniyor.

Sözleşmesi 2021'de sona erecek olan deneyimli oyuncunun uygun bir bonservis bedeliyle alınması konuşuluyor.

Alpaslan'ın da Türkiye'nin en büyük camialarından biri olan Fener'bahçe'de oynamak adına gerekli fedakarlığı yapmaya hazır olduğu bilgisine ulaşıldı. (Fanatik)

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı Güncel
Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı
Bir zamanların zam şampiyonu olan soğanın fiyatı bir liraya kadar geriledi Ekonomi
Bir zamanların zam şampiyonu olan soğanın fiyatı bir liraya kadar geriledi
Dünyanın nazar boncuğu Meke Gölü, kurudu kaldı Yaşam
Dünyanın nazar boncuğu Meke Gölü, kurudu kaldı
Ecem Erkek, Altın Kelebek'te ödül aldıktan sonra kimin mezarına gitti? Magazin
Ecem Erkek, Altın Kelebek'te ödül aldıktan sonra kimin mezarına gitti?
15 yaşındaki genç, 'Neden kadınlara bakıyorsunuz?' diye uyaran yaşlı adamı iterek ölümüne neden oldu 3. Sayfa
15 yaşındaki genç, "Neden kadınlara bakıyorsunuz?" diye uyaran yaşlı adamı iterek ölümüne neden oldu
Yenikapı'da balıkçı teknesinde erkek cesedi bulundu 3. Sayfa
Yenikapı'da balıkçı teknesinde erkek cesedi bulundu
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, koronavirüs için avantajlı ve dezavantajlı kan gruplarını paylaştı
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, koronavirüs için avantajlı ve dezavantajlı kan gruplarını paylaştı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladı: ABD'de bir kişinin ölümüne sebep olan 'beyin yiyen amip' Türkiye'de de var
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladı: ABD'de bir kişinin ölümüne sebep olan "beyin yiyen amip" Türkiye'de de var
G.Saray'dan ayrıldıktan sonra Fransa'ya dönmesi beklenen Onyekuru Nijerya'ya gitti
G.Saray'dan ayrıldıktan sonra Fransa'ya dönmesi beklenen Onyekuru Nijerya'ya gitti
Hapis cezasının bitmesinin ardından 5 yıl daha cezaevinde kaldı: Kimse bana haber vermedi ki
Hapis cezasının bitmesinin ardından 5 yıl daha cezaevinde kaldı: Kimse bana haber vermedi ki
Barış'tan elenen Sercan Yıldırım'a Nisa itirafı: Ben seni hiç satmadım
Barış'tan elenen Sercan Yıldırım'a Nisa itirafı: Ben seni hiç satmadım
ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu
ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu
Sakarya'daki fabrikanın yönetimi, patlamada ölen işçinin ailesine 1.8 milyon liralık dava açtı!
Sakarya'daki fabrikanın yönetimi, patlamada ölen işçinin ailesine 1.8 milyon liralık dava açtı!
Başakşehir kazanınca 3 büyüklerin şampiyonluk şansı matematiksel olarak sona erdi
Başakşehir kazanınca 3 büyüklerin şampiyonluk şansı matematiksel olarak sona erdi
İbrahim Tatlıses, kendisinden 42 yaş küçük Gülçin Karakaya ile aşk iddiaları hakkında ilk kez bu kadar net konuştu
İbrahim Tatlıses, kendisinden 42 yaş küçük Gülçin Karakaya ile aşk iddiaları hakkında ilk kez bu kadar net konuştu
Milan, 2-0 geri düştüğü maçta Juventus'u 4-2 yendi
Milan, 2-0 geri düştüğü maçta Juventus'u 4-2 yendi
Son Dakika: BDDK'dan banka müşterilerine krediler konusunda kolaylık çağrısı
Son Dakika: BDDK'dan banka müşterilerine krediler konusunda kolaylık çağrısı
Rönesans İnşaat, 54 bin kişilik çalışan sayısıyla Türkiye'nin en çok istihdam sağlayan şirketi oldu
Rönesans İnşaat, 54 bin kişilik çalışan sayısıyla Türkiye'nin en çok istihdam sağlayan şirketi oldu
Fenomen Duygu Özaslan'ın selülitli bikinili pozları sosyal medyada gündem oldu
Fenomen Duygu Özaslan'ın selülitli bikinili pozları sosyal medyada gündem oldu
Sosyal medya platformu Twitter, AK Parti'yi rahatsız ediyor: Bilgi istiyoruz vermiyorlar
Sosyal medya platformu Twitter, AK Parti'yi rahatsız ediyor: Bilgi istiyoruz vermiyorlar
Fatih Terim'den dikkat çeken G.Saray paylaşımı: Forma askıya hiç kuru asılmadı
Fatih Terim'den dikkat çeken G.Saray paylaşımı: Forma askıya hiç kuru asılmadı
İstanbul'da bugün aralıklarla gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
İstanbul'da bugün aralıklarla gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
Gelibolu'da tarlaları yanan köylüler, oluşan manzara sonrasında büyük üzüntü yaşadı
Gelibolu'da tarlaları yanan köylüler, oluşan manzara sonrasında büyük üzüntü yaşadı
'Nurbanu'dan nefret ediyorum' diyen Cardi B'ye Merve Boluğur'dan yanıt gecikmedi
"Nurbanu'dan nefret ediyorum" diyen Cardi B'ye Merve Boluğur'dan yanıt gecikmedi
3 yıl sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için ilk aday belli oldu
3 yıl sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için ilk aday belli oldu
Gümüşhane'de 1 olan vaka sayısı 13'e yükseldi, Valilik tedbirler konusunda halkı uyardı
Gümüşhane'de 1 olan vaka sayısı 13'e yükseldi, Valilik tedbirler konusunda halkı uyardı
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos servetini bir günde 9,2 milyar dolar artırdı
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos servetini bir günde 9,2 milyar dolar artırdı
Son Dakika: İstanbul'un ardından 5 ilimizde daha asker uğurlama törenlerine yasak geldi
Son Dakika: İstanbul'un ardından 5 ilimizde daha asker uğurlama törenlerine yasak geldi
38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı
38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı
Üsküdar Belediyesi, sahil şeridinde çekirdek yemeyi yasakladı
Üsküdar Belediyesi, sahil şeridinde çekirdek yemeyi yasakladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Cahit Özkan Hulusi Akar Bülent Turan Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ozan Güven Kemal Sunal Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Ali Koç Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Fernando Muslera Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Su Çocuk Yangın Başakşehir
Şu an buradasınız: Fenerbahçe'nin Alpaslan Öztürk aşkı! Bir kez daha... - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.7.2020 10:29:34. #1.14#
title