Fenerbahçe'nin 2021 yılı bütçesi ve borçlanması oy çokluğuyla kabul edildi

Fenerbahçe Kulübü Derneği'nin 2021 yılı bütçesi ve borçlanması oy çokluğuyla kabul edildi.

Fenerbahçe Kulübü Derneği'nin 2021 yılı bütçesi ve borçlanması oy çokluğuyla kabul edildi.

Fenerbahçe Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Ülker Stadyumu'nda devam ediyor. Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Karaçam, sarı-lacivertli kulübün gelir gider tabloları ile ilgili açıklamalarda bulundu. 2018 Mayıs ayı borç rakamının 3 milyar 184 milyon lira olduğunu kaydeden Karaçam, "Bu rakam uluslararası bağımsız denetim şirketi tarafından denetlenmiş bir rakam, bizden önceki yönetime ait bir dönem. Döviz olarak bakıldığında 612 milyon Euro. Kısa döviz pozisyonu riskimiz 300 milyon Dolar. Futbol A.Ş. son 5 yıldır borca batık bir şirket durumunda. Tüzüğümüz 'denk bütçe esastır' diyor. Bütçe ise 'dış harcama yapılamaz' diyor. Verilen açık bütçenin yüzde 10'u kadar borçlanmayla karşılaşabilir, bunun için de genel kurul onayı alınması gerekir diyor. Fenerbahçe'nin konsolide borç artışı 2013-14 sezonundan başlamış ve 2017-18'e kadar sürmüştür. Ek bütçe için olağanüstü genel kurul yapılmamış. Tüzüğe uyumla ilk konsolidasyon bizim yönetimimiz tarafından yapıldı. 5 yıllık dönemde tüzük hükümler aynen uygulansaydı, her sene bütçenin yüzde 10'u kadar sapma olacaktı. Bu ortalama bütçenin yüzde 50'si kadar olması gerekiyordu. Ancak toplam borçlanma bütçenin 5 katını aşmıştır. Sadece 2017-18'de toplam borcun yüzde 40'ı kadar borç artışı olmuştur. Bu yüksek borçlanmada faaliyetler finanse etmeye yetmemiş. Faktorink şirketlerinden 300 milyon lira finans sağlanmıştır. 2015'te Ülker Stadı isim hakkında 10 yıllığına 90 milyon Dolar'a mutabık kalınmış, 1 yılda tahsil edilerek harcanmıştır" dedi.

"DÖVİZ CİNSİNDEN BORÇLANMA ÇOK BÜYÜK YÖNETİM HATASI"Yerli döviz geliri olmadan döviz cinsinden borçlanmanın çok büyük bir yönetim hatası olduğunu dile getiren Burhan Karaçam, "Çok büyük risk oluşturmuştur. Bu riskten önlemler sayesinde büyük ölçüde kurtulabildik. Banka kredileri için gelecek yılların gelirleri temlik edilmiş. Futbol A.Ş.'nin yaklaşık yüzde 31 hissesi 2 bankaya teminat olarak rehin edilmiştir. Göreve geldiğimiz gün 4-5 aydan bu yana birikmiş 350 milyon lira vadesi geçmiş borç yüküyle karşılaştık. İlk yıl 700 milyon lira üzerinde borç ödemesi yaptık. 3 milyar 184 milyonluk borç sabit durmuyor. Biz 3 yıllık dönem içinde 2,5 milyar lira faiz, borç ve kur ödemesi yapmışız. 2,2 milyar lira gelir yarattık. Gelir yeterli olmadığı için yan kaynak temin ettik. Nisan ayına geldiğimizde 3 milyar 184 milyon lira borcumuz 5 milyara çıktı. Döviz borcumuz 612 milyondan 508'e indi" diye konuştu."BU RAKAM BİZİ BİR ÖLÇÜDE ETKİLİYOR" 2021 yılı için toplam gelirin 1 milyar 522 milyon lira olduğunu dile getiren Karaçam, "Gider 2 milyar 300 milyon lira, dönem zarar ise 816 milyon lira. Bu rakam bizi bir ölçüde etkiliyor. Bu sene yapılandırmayla 524 milyon milyon lira faiz erteledik. Toplam nakit açığı olarak da 623 milyon lira veriyoruz. 9 yıllık yeniden yapılanma çözüm değil. Bugünkü haliyle 19 da olsa çözüm değil. Türkiye'deki kulüplerin farklı yapılanma ve yeni gelir kaynaklarına ihtiyaçları var" şeklinde konuştu.

Karaçam'ın açıklamalarının ardından Vefa Küçük, Fenerbahçe Kulübü Derneği'nin 2021 yılı bütçesini oylamaya sundu. Genel kurul üyelerinin oylaması sonucunda; Fenerbahçe Kulübü Derneği'nin 2021 yılı bütçesi ve borçlanma ihtiyacı oy çokluğu ile kabul edildi. Ayrıca, 1 Ocak-30 Nisan arası denetim kurulu faaliyetleri de ibra oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Akın