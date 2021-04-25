Fenerbahçe'nin 11'inde değişiklik yok

Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşılaşan Fenerbahçe'de sahaya geçtiğimiz hafta oynanan Başakşehir maçındaki 11 sahaya çıktı.

Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşılaşan Fenerbahçe'de sahaya geçtiğimiz hafta oynanan Başakşehir maçındaki 11 sahaya çıktı.

Süper Lig'in 37. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Fenerbahçe'de futbol A takım direktörü Emre Belözoğlu, ligde son oynadıkları Başakşehir mücadelesine göre ilk 11'inde değişikliğe gitmedi.

Belözoğlu, Kadıköy'de oynanan karşılaşmada kalede Harun Tekin'e şans tanırken, savunma dörtlüsü Nazım Sangare, Serdar Aziz, Attila Szalai ve Caner Erkin'den oluştu. Orta sahada Jose Sosa'yı görevlendiren genç teknik adam, sağda İrfan Can Kahveci solda ise Dimitris Pelkas'a şans verdi. Orta ikili yine Mert Hakan Yandaş ve Ozan Tufan'dan oluşurken, ileri uçta Enner Valencia yer aldı.

Sarı-lacivertli takımda yedeklerde ise Ertuğrul Çetin, Papiss Cisse, Mbwana Samatta, Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Marcel Tisserand, Mame Thiam, Sinan Gümüş, Filip Novak ve Gökhan Gönül yer alıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı