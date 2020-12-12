Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu
12.12.2020 17:59 | Son Güncelleme: 12.12.2020 18:04
Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor'a karşı sahaya çıkacağı 11 belli oldu.
Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor'a karşı sahaya çıkacağı 11 belli oldu.
Süper Lig'in 12. haftasında evinde Yeni Malatyaspor'u ağırlayan Fenerbahçe'de ilk 11 belli oldu. Sarı-lacivertli ekipte sahaya çıkacak 11'de şu isimler yer aldı:
"Altay, Gökhan, Sadık, Tisserand, Caner, Gustavo, Ozan, Ferdi, Pelkas, Mert Hakan, Cisse" - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı