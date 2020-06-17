Fenerbahçe: "Nihat Özdemir TFF Başkanlığından da istifa etmelidir"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Fenerbahçe: "Nihat Özdemir TFF Başkanlığından da istifa etmelidir"

Fenerbahçe Kulübü, üyelikten istifa eden Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir hakkında açıklama yaparak, "Kulübümüz aleyhine yaptığı açıklamalarla tarafsızlığını tamamen kaybettiği açık ve net şekilde gözüken Nihat Özdemir'in, aynı davranışı yürütmekte olduğu TFF Başkanlığı görevi...

Fenerbahçe:
17.06.2020 19:07 | Son Güncelleme: 17.06.2020 19:17

Fenerbahçe Kulübü, üyelikten istifa eden Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir hakkında açıklama yaparak, "Kulübümüz aleyhine yaptığı açıklamalarla tarafsızlığını tamamen kaybettiği açık ve net şekilde gözüken Nihat Özdemir'in, aynı davranışı yürütmekte olduğu TFF Başkanlığı görevi için de göstererek, bu görevinden de derhal istifa etmesi gerekliliğini tüm kamuoyuna bildiririz" dedi.

Sarı-lacivertli kulübün TFF Başkanı Nihat Özdemir hakkında yaptığı açıklama şöyle:

"Kulübümüzün 4654 sicil numaralı üyesi Nihat Özdemir'in, 4 Haziran 2020 tarihinde bir sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamalar ve sonrasında kamuoyu gündemini meşgul eden süreç üzerine, Kulübümüz kongre üyeleri tarafından gelen ihraç başvuru dilekçelerine istinaden, Nihat Özdemir hakkında tüzüğümüzün 62/2 (D) (F) (G) bentleri uyarınca disiplin soruşturması başlatılmıştır.

Bu soruşturma kapsamında, Disiplin Kurulumuz 9 Haziran 2020 tarihinde toplanarak, Nihat Özdemir'in konu hakkında Kulübümüze savunma vermesi kararını almış ve bu karar kendisine tebliğ edilmiştir.

Açılan soruşturma nezdinde yollanmış olan tebligatın kendisine ulaşmasının ardından Nihat Özdemir bugün Kulübümüzün üyeliğinden istifa ettiğini tarafımıza yazılı olarak bildirmiştir.

İlgili istifa dilekçesi, gereği yapılmak üzere Sicil Kurulumuza iletilmiştir.

Tarihimizin en değerli şampiyonluklarından biri olan 2010-2011 şampiyonluğumuz hakkında tüm spor camiası tarafından yanlış anlaşılacak ve Kulübümüz aleyhine kullanılabilecek demeçler veren Nihat Özdemir, Başkanımız Ali Y. Koç'un ve Yüksek Divan Kurulu Başkanımız Vefa Küçük'ün tüm yanlış anlamaları bitirmek adına sorduğu basit soruyu cevaplamak yerine her bir Fenerbahçeli için kutsal olduğunu düşündüğümüz Fenerbahçe üyeliğinden istifa etmeyi tercih ederek, tutumunu açıkça belli etmiştir.

Kulübümüz aleyhine yaptığı açıklamalarla tarafsızlığını tamamen kaybettiği açık ve net şekilde gözüken Nihat Özdemir'in, aynı davranışı yürütmekte olduğu TFF Başkanlığı görevi için de göstererek, bu görevinden de derhal istifa etmesi gerekliliğini tüm kamuoyuna bildiririz."

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası konuşuyor Haber
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası konuşuyor
Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu Haber
Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
Görev yeri değişen valiyi vatandaşlar, gözyaşlarıyla uğurladı Haber
Görev yeri değişen valiyi vatandaşlar, gözyaşlarıyla uğurladı
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı Haber
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi Haber
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi
Yunanistan'da genelevler şartlı açılıyor! Cinsel ilişkiye süre sınırı getirildi Haber
Yunanistan'da genelevler şartlı açılıyor! Cinsel ilişkiye süre sınırı getirildi
120 milyonluk arazisini kullanamayınca yolu kapattı
120 milyonluk arazisini kullanamayınca yolu kapattı
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti
Habertürk sunucusu Veyis Ateş, HDP'lileri neden davet etmediklerini eline kalem batırdığı örnekle anlattı
Habertürk sunucusu Veyis Ateş, HDP'lileri neden davet etmediklerini eline kalem batırdığı örnekle anlattı
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor
Babasının katlettiği 20 yaşındaki genç kız ölümünü görmüş: Bir baba düşünün, gözünü kırpmadan kızını öldürüyor
Babasının katlettiği 20 yaşındaki genç kız ölümünü görmüş: Bir baba düşünün, gözünü kırpmadan kızını öldürüyor
Ahıra girmek isteyen 3 metrelik engerek yılanı öldürüldü
Ahıra girmek isteyen 3 metrelik engerek yılanı öldürüldü
Fenerbahçe, Rizespor forması giyen Mykola Morozyuk'la prensipte anlaştı
Fenerbahçe, Rizespor forması giyen Mykola Morozyuk'la prensipte anlaştı
İstanbul açıklarındaki sahipsiz 7 gemi 18.500 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu
İstanbul açıklarındaki sahipsiz 7 gemi 18.500 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu
20 yaşındaki kız, üniversite sınavına girmek için geldiği abisinin evinde babası tarafından öldürüldü
20 yaşındaki kız, üniversite sınavına girmek için geldiği abisinin evinde babası tarafından öldürüldü
'Mehdi' olduğunu iddia eden şahıs, kendisiyle dalga geçen kişiyi delik deşik etti
"Mehdi" olduğunu iddia eden şahıs, kendisiyle dalga geçen kişiyi delik deşik etti
'Korona için mucize' denilen deksametazon isimli ilaç, 40 liraya hayat kurtaracak
"Korona için mucize" denilen deksametazon isimli ilaç, 40 liraya hayat kurtaracak
Kuzey Irak Haftanin'de PKK'lı hedeflerin imha edildiği anlar paylaşıldı
Kuzey Irak Haftanin'de PKK'lı hedeflerin imha edildiği anlar paylaşıldı
ABD Başkanı Trump'ın şirketleri kredi ötelemesi için bankaya başvurdu
ABD Başkanı Trump'ın şirketleri kredi ötelemesi için bankaya başvurdu
HSBC, 35 bin kişiyi işten çıkaracak
HSBC, 35 bin kişiyi işten çıkaracak
Koronavirüs için geliştirilen deksametazon ile tedavi olan 69 yaşındaki hasta, 5 günde yoğun bakımdan çıktı
Koronavirüs için geliştirilen deksametazon ile tedavi olan 69 yaşındaki hasta, 5 günde yoğun bakımdan çıktı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eleştiriler sonrası Twitter'daki maskeyi çenesine indirdiği fotoğrafını kaldırdı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eleştiriler sonrası Twitter'daki maskeyi çenesine indirdiği fotoğrafını kaldırdı
Husumetli akrabaların silahlı kavgasında yoldan geçen talihsiz vatandaş vurularak öldü
Husumetli akrabaların silahlı kavgasında yoldan geçen talihsiz vatandaş vurularak öldü
Twitter'da tartışan Cüneyt Özdemir ve Ahmet Şık, birbirlerine küfre varan hakaretler savurdu
Twitter'da tartışan Cüneyt Özdemir ve Ahmet Şık, birbirlerine küfre varan hakaretler savurdu
Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Normalleşmeyi beceremediğimiz için yasaklar geri dönebilir
Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Normalleşmeyi beceremediğimiz için yasaklar geri dönebilir
Otomobilde 2. el fırsatçılığı! Plaka takıp yüksek fiyattan satıyorlar
Otomobilde 2. el fırsatçılığı! Plaka takıp yüksek fiyattan satıyorlar
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan LGS ve YKS açıklaması: 'Riskli midir?' diye sorarsanız evet mutlaka riskli
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan LGS ve YKS açıklaması: 'Riskli midir?' diye sorarsanız evet mutlaka riskli
Çaldıkları motosiklet kasklarını internette satan şahısları polis kıskıvrak yakaladı
Çaldıkları motosiklet kasklarını internette satan şahısları polis kıskıvrak yakaladı
Yakalanan 16 yaşındaki kapkaççının 90 suç kaydı çıktı
Yakalanan 16 yaşındaki kapkaççının 90 suç kaydı çıktı
İflas ettiği için ırmakta intihara kalkışan kadını, suya atlayıp kurtardı
İflas ettiği için ırmakta intihara kalkışan kadını, suya atlayıp kurtardı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Abdülhamit Gül Fahrettin Koca Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Emre Kınay Acun Ilıcalı Burcu Esmersoy
Spor Ali Koç Caner Erkin Bülent Uygun Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay
Daha Fazla Ankara Antalya Galatasaray Trabzonspor
Şu an buradasınız: Fenerbahçe: "Nihat Özdemir TFF Başkanlığından da istifa etmelidir" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.6.2020 19:58:20. #1.14#
title