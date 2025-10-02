Haberler

Fenerbahçe Nice hangi kanalda? Fenerbahçe Nice maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?
Güncelleme:
Fenerbahçe Nice UEFA Avrupa Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Fenerbahçe Nice maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe Nice maçını hangi kanal veriyor? İşte Fenerbahçe Nice maçı yayın bilgisi!

Fenerbahçe Nice maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Nice UEFA Avrupa Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Fenerbahçe Nice maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe Nice maçını hangi kanal veriyor? İşte Fenerbahçe Nice maçı yayın bilgisi haberimizde...

FENERBAHÇE NİCE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Nice maçı TRT 1'den ve Tabii'den canlı olarak yayınlanacak. Fenerbahçe Nice maçını güncel frekans bilgileri ile TRT 1'den şifresiz izleyebilirsiniz. Ayrıca TRT 1 resmi internet sitesi üzerinden veya Tabii platformundan da Fenerbahçe Nice maçını canlı izleyebilirsiniz.

FENERBAHÇE NİCE MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Nice maçı bu akşam saat 19.45'te başlayacak. Maç TRT 1'den canlı olarak izlenebilecek.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
Haberler.com
