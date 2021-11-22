Fenerbahçe nefes aldı

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Sezer AFŞAR/ İSTANBUL, - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasındaki derbi mücadelesinde deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederek kötü gidişata "dur" dedi.

Galatasaray karşısında aldığı galibiyetle şampiyonluk yarışından kopmayan ve moral kazanan Fenerbahçe'de sırada Olympiakos maçı var. UEFA Avrupa Ligi'nde 4 maçta topladığı 5 puanla 3'üncü sırada yer alan sarı-lacivertli ekip, 6 puanla 2'nci sırada yer alan Yunan ekibiyle perşembe günü deplasmanda karşı karşıya gelecek. Rakibini deplasmanda mağlup etmesi durumda son maçlar öncesinde gruptan çıkmak için ciddi bir adım atacak olan Fenerbahçe'de hedef, o maçtan da üç puan alıp derbi galibiyetini daha da değerli hale getirmek.