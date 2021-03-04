Fenerbahçe ne zaman bay geçecek? Süper Lig bay geçecek takımlar
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Fenerbahçe ne zaman bay geçecek? Süper Lig bay geçecek takımlar

04.03.2021 15:51 | Son Güncelleme: 04.03.2021 15:55
Fenerbahçe ne zaman bay geçecek? Süper Lig bay geçecek takımlar

Süper Lig'de yeni geliştirilen sistem sonrası her hafta bir takımın bay geçmesine karar verildi. Bu kapsamda Fenerbahçe ne zaman bay geçecek? sorusu merak ediliyor. Süper Lig'de bay geçecek takımlar listesi ve hangi takım ne zaman bay geçecek tablosu haberimizde.

Süper Lig, 28. haftasının içerisinde devam ederken taraftarlar Fenerbahçe ne zaman bay geçecek? sorusunun yanıtını merak ediyor. Süper Lig'de haftalık bay geçecek takımları sizler için derledik.

FENERBAHÇE NE ZAMAN BAY GEÇECEK?

Fenerbahçe, Süper Lig'in 36. haftasını 'bay' geçecek. Sarı lacivertliler, bu arayı bir avantaja çevirmeyi umuyor.

SÜPER LİG HAFTALIK BAY GEÇECEK TAKIMLAR: HANGİ TAKIM NE ZAMAN BAY GEÇECEK?

1. Hafta:Konyaspor
2. Hafta:Ankaragücü
3. Hafta:Gençlerbirliği
4. Hafta:Sivasspor
5. Hafta:Beşiktaş
6. Hafta:Kayserispor
7. Hafta:Denizlispor
8. Hafta:Çaykur Rizespor
9. Hafta:Yeni Malatyaspor
10. Hafta:Hatayspor
11. Hafta:Gaziantep FK
12. Hafta:Galatasaray
13. Hafta:Başakşehir
14. Hafta:Karagümrük
15. Hafta:Fenerbahçe
16. Hafta:Göztepe
17. Hafta:Kasımpaşa
18. Hafta:Trabzonspor
19. Hafta:Alanyaspor
20. Hafta:Antalyaspor
21. Hafta:BB Erzurumspor
22. Hafta:Konyaspor
23. Hafta:Ankaragücü
24. Hafta:Gençlerbirliği
25. Hafta:Sivasspor
26. Hafta:Beşiktaş
27. Hafta:Kayserispor
28. Hafta:Denizlispor
29. Hafta:Çaykur Rizespor
30. Hafta:Yeni Malatyaspor
31. Hafta:Hatayspor
32. Hafta:Gaziantep FK
33. Hafta:Galatasaray
34. Hafta:Başakşehir
35. Hafta:Karagümrük
36. Hafta:Fenerbahçe
37. Hafta:Göztepe
38. Hafta:Kasımpaşa
39. Hafta:Trabzonspor
40. Hafta:Alanyaspor
41. Hafta:Antalyaspor
42. Hafta:BB Erzurumspor
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