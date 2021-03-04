Fenerbahçe ne zaman bay geçecek? Süper Lig bay geçecek takımlar
04.03.2021 15:51 | Son Güncelleme: 04.03.2021 15:55
Süper Lig'de yeni geliştirilen sistem sonrası her hafta bir takımın bay geçmesine karar verildi. Bu kapsamda Fenerbahçe ne zaman bay geçecek? sorusu merak ediliyor. Süper Lig'de bay geçecek takımlar listesi ve hangi takım ne zaman bay geçecek tablosu haberimizde.
Süper Lig, 28. haftasının içerisinde devam ederken taraftarlar Fenerbahçe ne zaman bay geçecek? sorusunun yanıtını merak ediyor. Süper Lig'de haftalık bay geçecek takımları sizler için derledik.
FENERBAHÇE NE ZAMAN BAY GEÇECEK?
Fenerbahçe, Süper Lig'in 36. haftasını 'bay' geçecek. Sarı lacivertliler, bu arayı bir avantaja çevirmeyi umuyor.
SÜPER LİG HAFTALIK BAY GEÇECEK TAKIMLAR: HANGİ TAKIM NE ZAMAN BAY GEÇECEK?
|1. Hafta:
|Konyaspor
|2. Hafta:
|Ankaragücü
|3. Hafta:
|Gençlerbirliği
|4. Hafta:
|Sivasspor
|5. Hafta:
|Beşiktaş
|6. Hafta:
|Kayserispor
|7. Hafta:
|Denizlispor
|8. Hafta:
|Çaykur Rizespor
|9. Hafta:
|Yeni Malatyaspor
|10. Hafta:
|Hatayspor
|11. Hafta:
|Gaziantep FK
|12. Hafta:
|Galatasaray
|13. Hafta:
|Başakşehir
|14. Hafta:
|Karagümrük
|15. Hafta:
|Fenerbahçe
|16. Hafta:
|Göztepe
|17. Hafta:
|Kasımpaşa
|18. Hafta:
|Trabzonspor
|19. Hafta:
|Alanyaspor
|20. Hafta:
|Antalyaspor
|21. Hafta:
|BB Erzurumspor
|22. Hafta:
|Konyaspor
|23. Hafta:
|Ankaragücü
|24. Hafta:
|Gençlerbirliği
|25. Hafta:
|Sivasspor
|26. Hafta:
|Beşiktaş
|27. Hafta:
|Kayserispor
|28. Hafta:
|Denizlispor
|29. Hafta:
|Çaykur Rizespor
|30. Hafta:
|Yeni Malatyaspor
|31. Hafta:
|Hatayspor
|32. Hafta:
|Gaziantep FK
|33. Hafta:
|Galatasaray
|34. Hafta:
|Başakşehir
|35. Hafta:
|Karagümrük
|36. Hafta:
|Fenerbahçe
|37. Hafta:
|Göztepe
|38. Hafta:
|Kasımpaşa
|39. Hafta:
|Trabzonspor
|40. Hafta:
|Alanyaspor
|41. Hafta:
|Antalyaspor
|42. Hafta:
|BB Erzurumspor