Fenerbahçe ne zaman bay geçecek? Süper Lig bay geçecek takımlar

Süper Lig'de yeni geliştirilen sistem sonrası her hafta bir takımın bay geçmesine karar verildi. Bu kapsamda Fenerbahçe ne zaman bay geçecek? sorusu merak ediliyor. Süper Lig'de bay geçecek takımlar listesi ve hangi takım ne zaman bay geçecek tablosu haberimizde.