Fenerbahçe muhtemel rakipleri kim? Kura çekimi ne zaman?
Avrupa Ligi'nde Olympiakos, Eintracht Frankfurt ve Royal Antwerp'in bulunduğu grupta 3. olan Fenerbahçe turnuvaya veda etti. Konferans Ligi'ne play-off turundan katılacak temsilcimizin muhtemel rakipleri belli oldu. Peki, Kura çekimi ne zaman? Fenerbahçe muhtemel rakipleri kim?
Avrupa Ligi'nde grubunu 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, Konferans Ligi'ne play-off turundan katılmaya hak kazandı. İlk kez bu sezon düzenlenen Avrupa'nın 3 numaralı turnuvasında sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri belli oldu. Fenerbahçe muhtemel rakipleri kim? Kura çekimi ne zaman?
FENERBAHÇE MUHTEMEL RAKİPLERİ KİM?
Fenerbahçe'nin play-off turundaki olası rakipleri, Konferans Ligi'nde grubunu 2. bitiren takımlar olacak. Eleme usulü oynanacak maçlarda temsilcimiz kazanan taraf olması durumunda son 16 turuna yükselecek.
Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri şöyle:
• Maccabi Tel-Aviv (İsrail)
• Partizan (Sırbistan)
• Bodo/Glimt (Norveç)
• Randers (Danimarka)
• Slavia Prag (Çekya)
• PAOK (Yunanistan)
• Vitesse ya da Tottenham
• Karabağ (Azerbaycan)
KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
UEFA Konferans Ligi'nde Play-Off kuraları 13 Aralık'ta çekilecek ve Fenerbahçe'nin rakibi belli olacak. Play-Off maçları ise 17 ve 24 Şubat tarihlerinde eleme usulüne göre oynanacak.
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