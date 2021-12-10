Fenerbahçe muhtemel rakipleri kim? Kura çekimi ne zaman? - Haberler
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Fenerbahçe muhtemel rakipleri kim? Kura çekimi ne zaman?

Fenerbahçe muhtemel rakipleri kim? Kura çekimi ne zaman?
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Avrupa Ligi'nde Olympiakos, Eintracht Frankfurt ve Royal Antwerp'in bulunduğu grupta 3. olan Fenerbahçe turnuvaya veda etti. Konferans Ligi'ne play-off turundan katılacak temsilcimizin muhtemel rakipleri belli oldu. Peki, Kura çekimi ne zaman? Fenerbahçe muhtemel rakipleri kim?

Avrupa Ligi'nde grubunu 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, Konferans Ligi'ne play-off turundan katılmaya hak kazandı. İlk kez bu sezon düzenlenen Avrupa'nın 3 numaralı turnuvasında sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri belli oldu. Fenerbahçe muhtemel rakipleri kim? Kura çekimi ne zaman?

FENERBAHÇE MUHTEMEL RAKİPLERİ KİM?

Fenerbahçe'nin play-off turundaki olası rakipleri, Konferans Ligi'nde grubunu 2. bitiren takımlar olacak. Eleme usulü oynanacak maçlarda temsilcimiz kazanan taraf olması durumunda son 16 turuna yükselecek.

Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri şöyle:

• Maccabi Tel-Aviv (İsrail)

• Partizan (Sırbistan)

• Bodo/Glimt (Norveç)

• Randers (Danimarka)

• Slavia Prag (Çekya)

• PAOK (Yunanistan)

• Vitesse ya da Tottenham

• Karabağ (Azerbaycan)

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Konferans Ligi'nde Play-Off kuraları 13 Aralık'ta çekilecek ve Fenerbahçe'nin rakibi belli olacak. Play-Off maçları ise 17 ve 24 Şubat tarihlerinde eleme usulüne göre oynanacak.

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