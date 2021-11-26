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Fenerbahçe muhtemel rakipleri kim?

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Fenerbahçe muhtemel rakipleri kim?

Fenerbahçe, Yunanistan'da Olympiakos'a son dakikada yediği golle mağlup oldu ve Avrupa Ligi'ne veda etti. Sarı-lacivertliler grubunda 3. olarak Konferans Ligi'ne play-off turundan katılmaya hak kazandı.

Fenerbahçe, Olympiakos'a 1-0 mağlup olarak Avrupa Ligi'ne veda etti. Yoluna, Konferans Ligi'nde devam edecek temsilcimiz bu turnuvaya play-off turundan katılacak. Konferans Ligi'nde gruplarını 2. sırada bitiren takımlardan biriyle play-off oynayacak sarı-lacivertlileri, Roma ve Tottenham gibi zorlu rakipler bekliyor.

ROMA VE TOTTENHAM GÜÇLÜ TAKIMLAR OLARAK DİKKAT ÇEKİYOR

Play-off turunda Konferans Ligi'nde grubunu 2. bitiren takımlarla son 16'ya kalmak için mücadele edecek sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri arasında ise güçlü ekiplerin olması dikkat çekiyor. Konferans Ligi'nde grup aşaması maçları henüz tamamlanmadı ancak şu anda grubunda 2. sırada yer alan takımlara bakıldığında sarı-lacivertlilerin olası rakipleri şöyle:

• Maccabi Tel Aviv (İsrail)

• Partizan (Sırbistan)

• Roma (İtalya)

• Randers (Danimarka)

• Slavia Prag (Çekya)

• Slovan Bratislava (Slovakya)

• Tottenham Hotspur (İngiltere)

• Karabağ (Azerbaycan)

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