Fenerbahçe, Moses ile yollarını ayırdı
Fenerbahçe, Nijeryalı orta saha oyuncusu Victor Moses'ın sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.
23.01.2020 19:03 | Son Güncelleme: 23.01.2020 19:08
Fenerbahçe, Nijeryalı orta saha oyuncusu Victor Moses'ın sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.
Sarı-lacivertli kulübün konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz sezon İngiltere'nin Chelsea takımından kiraladığımız Nijeryalı oyuncu Victor Moses'ın sözleşmesi karşılıklı anlaşmaya varılarak feshedilmiştir.
Moses'a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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