Fenerbahçe - MKE Ankaragücü Süper Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi? Maçın hakemleri kimler?
Süper Lig'de 19. haftanın maçları devam ediyor. Bugün oynanacak maçlardan birisi Fenerbahçe - MKE Ankaragücü maçıdır. Peki Fenerbahçe - MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın ilk 11'i kimler? Maçın hakemleri kim olacak?
Süper Lig maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak karşılaşmalardan birisi Fenerbahçe - MKE Ankaragücü maçıdır. Peki Fenerbahçe - MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Şifresiz mi?
FENERBAHÇE - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Fenerbahçe - MKE Ankaragücü maçı 18 Ocak Pazartesi günü (bu akşam) saat 19:00 'da başlayacaktır.
FENERBAHÇE - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINALANACAK?
Fenerbahçe - MKE Ankaragücü maçı Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarında yayınlanacaktır.
FENERBAHÇE - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Ülker Stadyumu FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi, İstanbul'da oynanacak.
FENERBAHÇE - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI HAKEMLERİ KİMLER?
ARDA KARDEŞLER(Hakem)
ALİ SAYGIN ÖGEL(1. Yardımcı Hakem)
ERDEM BAYIK(2. Yardımcı Hakem)
KUTLUHAN BİLGİÇ(Dördüncü Hakem)
SABRİ ÇELİK(Gözlemci)
SUAT ÇOBAN(Temsilci)
SURURİ SAYDAM(Temsilci)
BARIŞ ŞENSOY(Temsilci)