Fenerbahçe - MKE Ankaragücü Süper Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi? Maçın hakemleri kimler?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Fenerbahçe - MKE Ankaragücü Süper Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi? Maçın hakemleri kimler?

18.01.2021 10:56 | Son Güncelleme: 18.01.2021 10:59
Fenerbahçe - MKE Ankaragücü Süper Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi? Maçın hakemleri kimler?

Süper Lig'de 19. haftanın maçları devam ediyor. Bugün oynanacak maçlardan birisi Fenerbahçe - MKE Ankaragücü maçıdır. Peki Fenerbahçe - MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın ilk 11'i kimler? Maçın hakemleri kim olacak?

Süper Lig maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak karşılaşmalardan birisi Fenerbahçe - MKE Ankaragücü maçıdır. Peki Fenerbahçe - MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Şifresiz mi?

FENERBAHÇE - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Fenerbahçe - MKE Ankaragücü maçı 18 Ocak Pazartesi günü (bu akşam) saat 19:00 'da başlayacaktır.

FENERBAHÇE - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINALANACAK?

Fenerbahçe - MKE Ankaragücü maçı Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarında yayınlanacaktır.

FENERBAHÇE - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Ülker Stadyumu FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi, İstanbul'da oynanacak.

FENERBAHÇE - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI HAKEMLERİ KİMLER?

ARDA KARDEŞLER(Hakem)

ALİ SAYGIN ÖGEL(1. Yardımcı Hakem)

ERDEM BAYIK(2. Yardımcı Hakem)

KUTLUHAN BİLGİÇ(Dördüncü Hakem)

SABRİ ÇELİK(Gözlemci)

SUAT ÇOBAN(Temsilci)

SURURİ SAYDAM(Temsilci)

BARIŞ ŞENSOY(Temsilci)

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik İlham Aliyev Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ivana Sert Ozan Doğulu Oğuzhan Koç Yıldız Tilbe
Spor Ali Koç Erol Bulut Mesut Özil Fatih Terim Stjepan Tomas
Tüm Haberler Kar Kaza Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fenerbahçe - MKE Ankaragücü Süper Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi? Maçın hakemleri kimler? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.1.2021 10:59:28. #1.14#
title