Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamladı

14.02.2020 14:28 | Son Güncelleme: 14.02.2020 14:28

Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında yarın MKE Ankaragücü ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel organizasyonlarla tamamlandı.

Fenerbahçe kafilesi, akşam saatlerinde özel uçakla Ankara'ya hareket edecek.

Kaynak: AA