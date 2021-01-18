Fenerbahçe'de 10 eksik
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Fenerbahçe'de 10 eksik

18.01.2021 19:25 | Son Güncelleme: 18.01.2021 19:51
Fenerbahçe'de 10 eksik

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçına 10 eksikle çıktı.

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçına 10 eksikle çıktı.

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçına 10 oyuncusundan yoksun çıktı. Sakatlıkları bulunan Sinan Gümüş, Diego Perotti, Ferdi Kadıoğlu, Tolga Ciğerci, Jose Sosa, Kemal Ademi, Gökhan Gönül ve Ömer Faruk Beyaz'ın yanı sıra cezalı durumdaki Mert Hakan Yandaş ile Caner Erkin, takımını yalnız bıraktı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, ligde oynanan BB Erzurumspor maçına göre 4 farklı isimle MKE Ankaragücü maçına çıktı. Sarı-lacivertli ekipte; Caner Erkin, Mert Hakan, Sinan Gümüş ve Sadık Çiftpınar yer almazken yerlerine ise Serdar Aziz, Novak, Valencia ve Samatta görev aldı. Bulut, Ankaragücü maçına şu 11'le çıktı:

"Altay, Nazım, Tisserand, Serdar, Novak, Gustavo, Ozan Tufan, Valencia, Pelkas, Thiam, Samatta."

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Süha Gür

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Yaşar Güler Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Şener Demet Akalın Prens William Murat Dalkılıç
Spor Hakan Arslan İsmail Kartal Emre Taşdemir Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kar Kaza Beşiktaş Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fenerbahçe'de 10 eksik - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.1.2021 19:54:28. #1.15#
title