Fenerbahçe, MKE Ankaragücü hazırlıklarını tamamladı
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Fenerbahçe, MKE Ankaragücü hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü hazırlıklarını tamamladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 40.haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 40.haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetimindeki antrenman saat 11.30'da ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarıyla süren idman; çift kale maçın ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Bu antrenmanla MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Ankara'ya hareket edecek.

(İHA)

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü hazırlıklarını tamamladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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