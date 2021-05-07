Fenerbahçe, MKE Ankaragücü hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 40.haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 40.haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetimindeki antrenman saat 11.30'da ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarıyla süren idman; çift kale maçın ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Bu antrenmanla MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Ankara'ya hareket edecek.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı