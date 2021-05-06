Fenerbahçe, MKE Ankaragücü hazırlıklarına başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü hazırlıklarına başladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig 40'ıncı haftasında 8 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Süper Lig 40'ıncı haftasında 8 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman saat 18.00'de başladı. Isınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan sarı-lacivertli futbolcular, pas çalışması yaptı. Dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla da antrenman noktalanadı.

Sarı-lacivertli ekipte, Serdar Aziz antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken, Altay Bayındır ise takımdan ayrı yaptığı bireysel çalışmalarla idmanı tamamladı. Nazım Sangare, Diego Perotti ve Sadık Çiftpınar'ın tedavilerine devam edildi.Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, MKE Ankaragücü hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, MKE Ankaragücü hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, MKE Ankaragücü hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, MKE Ankaragücü hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, MKE Ankaragücü hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, MKE Ankaragücü hazırlıklarına başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Crystal Palace, Ozan Tufan'ın serbest kalma maddesini ödeyerek transferini bitirecek
Crystal Palace, Ozan Tufan'ın serbest kalma maddesini ödeyerek transferini bitirecek
Zenit, Marcao için Galatasaray'a 15 milyon euroluk teklif yapmaya hazırlanıyor
Zenit, Marcao için Galatasaray'a 15 milyon euroluk teklif yapmaya hazırlanıyor
Burak Yılmaz: Transfer duyumları yanlış, iki senelik kontratım var
Burak Yılmaz: Transfer duyumları yanlış, iki senelik kontratım var
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Özkoç Faik Öztrak Ruhsar Pekcan Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Eda Ece Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses Nesrin Cavadzade
Spor Muslera Serdar Aziz Ünal Karaman Burak Yılmaz Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Fenerbahçe, MKE Ankaragücü hazırlıklarına başladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 20:46:53. #1.16#

title