Fenerbahçe, MKE Ankagücü maçı hazırlıklarına başladı
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Fenerbahçe, MKE Ankagücü maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, MKE Ankagücü maçı hazırlıklarına başladı
İhlas Haber Ajansı / Hilmi Sever - Haberler | Spor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 40. haftasında cumartesi günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 40. haftasında cumartesi günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetimindeki antrenman sınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, pas çalışması yaptı. Dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla da antrenman noktalandı. Serdar Aziz antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken, Altay Bayındır ise takımdan ayrı yaptığı bireysel çalışmalarla idmanı tamamladı. Nazım Sangare, Diego Perotti ve Sadık Çiftpınar'ın tedavilerine devam edildi.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek. - İSTANBUL

Fenerbahçe, MKE Ankagücü maçı hazırlıklarına başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hilmi Sever

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